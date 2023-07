Vreme frumoasă și caldă în majoritatea regiunilor țării. Află prognoza ANM pentru ziua de luni, 10 iulie Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru luni, 10 iulie 2023. Aflam, astfel, ca vremea va fi frumoasa și calda in majoritatea regiunilor țarii. Excepții fac doar unele regiuni din zona montana, unde sunt posibile ploi izolate. In București vremea va fi una calduroasa, cu o maxima termica in jurul valorii de 33 de grade Celsius și o minima de 17 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab și moderat.Temperaturile de luni, 10 iulie 2023 in principalele orașe ale țarii:Timișoara: 31 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 39%, Vant: 11 km/hOradea:… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Stiri pe aceeasi tema

