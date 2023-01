Vreme frumoasa pe litoral, in prima zi din noul an. Constantenii au iesit la plimbare pe Faleza Cazinoului (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- "In noaptea dintre ani vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru perioada respectiva, cu minime termice in general intre -1 si 8 grade Celsius. Cerul va fi variabil si doar in zonele joase din centru, sud si est va fi nebulozitate joasa sau ceata. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu usoare…

- In a doua zi de Craciun, constantenii au iesit cu mic cu mare la plimbare pe Faleza Cazinoului din Constanta. Locul este preferat de cei care vor sa ia o gura de aer curat si sa se relaxeze. Zeci de persoane au fost observate astazi in timp ce se plimbau pe faleza si profitau de vremea destul de prietenoasa.…

- Vremea va fi mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros si pe arii extinse va ploua slab. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime, in scadere usoara fata de ziua precedenta, vor fi cuprinse intre 12 si 15 grade iar cele minime intre 6 si 9 grade. Pe arii restranse,…

- Astazi vremea va fi calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, mai ales in sudul, sud-estul si local in estul țarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 12...14 grade in Crisana si nordul Transilvaniei si 27, chiar 28 de grade in Oltenia si Muntenia. In restul teritoriului,…

- Vremea buna de la final de luna octombrie nu i a lasat indiferenti pe constanteni Acestia au decis sa iasa la o plimbare la ora pranzului pe Faleza Cazinoului.Soarele a imbracat cu gratie Cazinoul aflat in reabilitare, iar, totodata, oamenii s au bucurat de zilele cu temperaturi generoase, atipice acestei…

- Astazi vremea va fi mai calda decat in mod normal, chiar deosebit de calda in sudul, sud-estul si partial in centrul tarii. Cerul va avea innorari temporare si vor fi averse, insotite de descarcari electrice, iar izolat cantitatile de apa pot depasi 10, chiar 15 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat,…

- Duminica, 9 octombrie, temperaturi maxime de pana la 25 de grade, de luni, 10 octombrie, vremea se racește, iar in urmatoarele zile vor fi ploi și ninsori. Astazi, 9 octombrie, vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zonele montane la altitudini inalte. Cerul se va menține variabil,…

- Potrivit meteorologilor, joi, 6 octombrie, vom avea parte de vreme frumoasa și mai calda decat in zilele anterioare, in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari spre sfarsitul intervalului in estul teritoriului, unde pe arii restranse vor fi ploi slabe sau burnite. Vantul va sufla…