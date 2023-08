Stiri pe aceeasi tema

- Romania este acoperita, din nou, de un val de canicula. Deși vara este pe final, temperaturile extreme persista pe teritoriul țarii. Meteorologii anunța ca se vor in inregistra și 40° iar disconfortul termic va fi unul accentuat in majoritatea zonelor. Vara a extremelor in Europa. Astazi și maine, meteorologii…

- Meteorolog: Inversiune termica periculoasa in Romania. Alternața de temperaturi scazute și canicula poate aduce fenomene extreme Meteorologii cred ca alteranța de vreme rece cu vreme calda ar putea aduce din nou fenomene extreme in Romania. Meteorologul ANM, Roxana Bojinariu, vorbește despre o ”inversiune…

- Meteorologul ANM, Roxana Bojinariu, atrage atenția asupra faptului ca in Romania are loc o ”inversiune termica periculoasa”. Din cauza ciclonului care a lovit extrem de puternic in Europa, temperaturile din Romania au scazut neașteptat de mult, fiind inregistrate diferențe de peste 20 de grade in decurs…

- Vremea extrema care afecteaza intreaga Europa a provocat inundatii record, sute de alunecari de teren, un nou val de canicula, precum si incendii de vegetatie, informeaza DPA. Sase decese au fost inregistrate dupa ce echipele de salvatori s-au luptat luni cu vremea severa in Slovenia, Austria si…

- PROGNOZA SPECIALA Interval de valabilitate: 02 august, ora 12:00 – 02 august, ora 20:00 In intervalul menționat, vor fi intervale in care instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata și se va manifesta prin averse locale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și vor…

- Dupa o zi de canicula, ne așteapta fenomene specifice instabilitații atmosferice. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari tip nowcasting de intensificari de vant, ploi și furtuni, valabile pana luni, 31 iulie, la ora 10:00. Cu ce ne vom confrunta in urmatoarele ore. Vant…

- Specialistii Agentiei Spatiale Europeane spun ca Italia, Spania, Franța, Germania si Polonia ar putea inregistra conditii extreme. Totul vine dupa meteorologii Copernicus au declarat ca luna iunie 2023 a fost cea mai fierbinte luna iunie din istorie, potrivit Antena3. Alertele de cod roșu și portocaliu de…

- Grecia a inchis vineri, 14 iulie, Acropola, celebra colina antica, in timpul celor mai calduroase ore ale zilei pentru a-i proteja pe turiști, in timp ce croații au trebuit, cu o zi inainte, sa se lupte cu un puternic incendiu de vegetație, pe fondul valului canicula "Cerberus" care a cuprins sudul…