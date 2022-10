Vreme caldă pentru prima zi de weekend. Ce temperaturi minime anunță meteorologii? Vremea se va incalzi fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, temporar noros in cursul noptii cand izolat, indeosebi la munte vor fi posibile ploi slabe. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta in cursul serii si al noptii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 13 si 16 grade, iar cele minime intre 4 si 7 grade. Izolat, in zonele joase, se va semnala ceata. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

