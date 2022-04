Vrei să trimiți un colet în Anglia și cauți un curier de încredere? Vezi ofertele de la Zoom Curier Mulți romani de-a lungul timpului și-au indreptat atenția catre alte țari pentru a-și construi un viitor, pentru a-și gasi un job mult mai bine platit decat cele de le noi din țara, iar ulterior și-au intemeiat și o familie. Anglia, Belgia, Olanda sau Germania sunt doar cateva dintre țarile pe care romanii le prefera. Chiar daca inițial pleaca pentru un sezon, mulți dintre ei se decid ulterior sa ramana pe o perioada nelimitata sau chiar sa se mute definitiv, profitand de oportunitațile care li se ofera. Totodata, mulți studenți prefera sa iși continue studiile in strainatate,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

