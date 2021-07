Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 08-07-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 08 iulie, ora 13:00 – 08 iulie, ora 22:00; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata; Mesaj : MESAJ 2 ATENȚIONARE…

- Hidrologii au emis astazi o avertizare Cod portocaliu, care vizeaza, incepand de astazi, ora 14:00, pana maine, 28.06.2021 ora 09:00 raurile Putna, Rm. Sarat și Trotuș, care traverseaza județul Vrancea. FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 20-06-2021Ora : 10:00Nr. mesajului:Intervalul : 20 iunie, ora 10:00 – 21 iunie, ora 02:00; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA…

- Un protest spontan a inceput, luni dimineața, in fața Primariei din Focșani, transmite publicația locala Monitorul de Vrancea și news.ro . Suparați ca le-au intarziat salariile o saptamana, toți angajații au refuzat sa intre la munca. Potrivit primarului Cristi Misaila, plata salariile nu poate fi efectuata…

- Situația la Primaria Focșani nu este una fericita, unde continua blocajul creat de modul in care au ciunțit și votat bugetul pe anul 2021, „vizionarii” PNL și USR PLUS din Consiliul Local. Municipalitatea nu are cum sa iși achite datoriile catre furnizori, iar problema viceprimarului PNL Ana Maria Dimitriu…