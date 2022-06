Vrei sa faci un cadou inedit partenerului? Alege ceasuri pentru bărbați Vrei sa-ți impresionezi partenerul și sa-i faci o surpriza placuta fara a avea un motiv anume? Ești inspirata… aceste gesturi ii vor arata cat de mult il apreciezi. In astfel de situatii poti opta pentru ceasuri barbatesti. Sunt accesorii cu personalitate si sunt pretuite de domni, indiferent de varsta, statut si stil vestimentar. Sa vedem in randurile urmatoare ce trebuie sa urmaresti pentru a avea certitudinea ca alegi un ceas perfect și un cadou distins. Detalii legate de stil vestimentar si mod de viata Un barbat tanar cu un stil de viata dinamic va aprecia un ceas barbatesc cu aspect sport,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul verii poate parea destul de complicat sa alegi haine care sa te faca sa arați slaba avand in vedere ca acestea in general, prin specificul lor, reușesc iți pun in evidența forma corpului. Insa exista cateva modalitați pe care poți miza, atunci cand vrei sa arați cu 10 kg mai slaba in momentul…

- Sursa foto: pexels.com Locuința ta este mereu expusa la pericole care pot aparea chiar daca ai un gard suficient de mare sau daca iei toate masurile de a nu atrage atenția raufacatorilor. De asemenea, de cele mai multe ori iți vei dori sa te mandrești cu o gradina luxurianta, cu elemente arhitecturale…

- Violeta, soția lui Marcel Pavel, a implinit 51 de ani, iar la ziua sa de naștere nu a fost invitat și soțul ei. Artistul nu i-a cumparat cadou, ci i-a daruit o suma de bani pentru a iși lua singura ceea ce iși dorește.Pe 14 iunie, soția lui Marcel Pavel și-a sarbatorit ziua de naștere, iar de la petrecere…

- Atunci cand optezi sa locuiești la casa, pavajul are un rol important atunci cand vine vorba de amenajari sau lucrari exterioare. Pentru a putea alege pavajul potrivit este necesar sa ții cont de cateva criterii importante, care iți vor face investiția avantajoasa. Cele mai importante criterii dupa…

- Un colțar este unul dintre cele mai importante piese de mobilier pe care le poți avea in livingul tau de acasa. Fie ca te așezi pe el ca sa te relaxezi la un film, fie ca vrei stai sa citești in liniște o carte, acesta trebuie sa aiba toate beneficiile posibile, pentru a te simți așa cum iți dorești.…

- Se apropie ziua de nastere a celui mai important barbat din viata ta si inca nu stii ce sa ii oferi cadou? Intre noi fie vorba, majoritatea barbatilor reactioneaza la vederea unui cadou ca un copil mic ce primeste o jucarie noua, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa depunem efort pentru a le oferi…

- Exista multe motive pentru care am dori sa ne schimbam pe noi inșine sau pe oamenii din viața noastra. De exemplu, daca ai facut greșeli, s-ar putea sa le regreti și sa-ți promiți ca te vei schimba și vei face mai bine data viitoare. Sau, daca simți ca este ceva in neregula cu tine, cu felul in care…

- Un președinte interimar PNL va fi ales pe parcursul zilei de duminica, 3 aprilie 2022, dupa demisia lui Cițu din fruntea partidului. Duminica la ora 10 este convocata sedinta Biroului Politic National al PNL. Ulterior, de la ora 12 se va desfașura un Consiliu National al PNL. In aceste reuniuni se va…