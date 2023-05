Stiri pe aceeasi tema

- Cat costa sa iți deschizi o afacere online? Suma minima si pasii necesari Cat costa sa iți deschizi o afacere online? Suma minima si pasii necesari Catalin Zeff, trainer financiar viral pe Tik Tok, Facebook si Instagram, a spus care este suma minima necesara pentru a incepe o afacere online, in cadrul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat vineri legea care faciliteaza mobilizarea rusilor in armata, text validat in doua zile de parlament, potrivit agentiilor ruse de presa, noteaza AFP.

- Meciul viceprimarului din Dumesti cu inspectorii de integritate va fi arbitrat de judecatori. Dumitru Pachitac a contestat in fata Curtii de Apel raportul de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate prin care se constata ca se afla in conflict de interese. Procesul a inceput ieri, dar cu o amanare.…

- Fostul deputat PSD a susținut ca nu are nicio proprietate acolo, numai ca, surpriza, vara trecuta, soția lui, judecatoarea Ana Denis Vasilica, a facut cerere de abținere in judecarea acestui dosar care i-a fost repartizat In septembrie 2013, Direcția Silvica Argeș cerea in instanța constatarea nulitații…

- Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu au, astazi, o noua infațișare la proces. Actuala iubita a lui Gabi Badalau a dat-o in judecata pentru defaimare și ii cere daune uriașe cantareței. La Antena Stars, ea oferit primele declarații inainte de a intra in sala de judecata.

- CNAIR anunța ca procesul de verificare a rovinietei in punctele de control va fi INGREUNAT, timp de doua ore Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR anunța ca luni, 20 martie, timp de doua ore, procesul de verificare a rovinietei in punctele de trecere a frontierei și in punctele…

- Iei tot mai in serios ideea de a-ți deschide propriul service auto, dar simți ca nu ai inca toate cunoștințele necesare? E in regula, oricum vei invața unele lucruri și din mers și pe masura ce vei experimenta, la fel cum se intampla in oricare alta afacere. Exista, intr-adevar, și o baza de lucruri…

- ”Razboiul” dintre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu continua! Cantareața a fost absenta de la proces, iar avocata Biancai Dragușanu a facut declarații despre ceea ce s-a intamplat, astazi, la Judecatoria Constanța. Actuala iubita a lui Gabi Badalau ii cere daune de 50.000 de euro.