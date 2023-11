Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie este, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica pe luna septembrie, de 2.108 lei. Potrivit datelor INS, Romania are 4,97 milioane de pensionari. In top 20 al celor mai mari venituri sunt persoane care depașesc borna de 40.000 de lei, dupa cum arata informațiile furnizate…

- Un fost angajat al sistemului de justitie incaseaza lunar 58.191 de lei brut, fiind cea mai mare pensie speciala platita in Romania. De asemenea, fostii angajati din instante si parchete domina topul pensiilor speciale, conform datelor Casei Nationale de Pensii Publice, citate de Adevarul.Cea mai mare…

- Președintele Casei Naționale de Pensii a vorbit despre ce este coeficientul de corecțe la pensie și despre faptul ca acesta ar trebui eliminat din noua formula de calcul a pensiilor. Daniel Baciu a explicat ca, deși acest coeficient de corecție a funcționat pana la un moment dat, lucrurile s-au schimbat…

- Șeful Casei de Pensii a anunțat ca va fi introdus un bonus la pensie pentru o anumita categorie de pensionari. Romanii care vor avea peste 25 de ani de munca ar putea beneficia de un bonus la pensie. „Se poate adauga un numar de puncte de vechime, ca un fel de bonus, pentru cei care au contribuit peste…

- Pensii 2023: Cand intra banii pe octombrie și cine va primi pana la 1.000 de lei in plus la pensie Pensii 2023: Cand intra banii pe octombrie și cine va primi pana la 1.000 de lei in plus la pensie Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a transmis romanilor cand vor intra pensiile…

- Sunt anunțate schimbari la sistemul de pensii din Romania. Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a vorbit despre Ordonanța de Guvern, care a fost adoptata și publicata in Monitorul Oficial. Sunt schimbari și in ceea ce privește cumpararea vechimii in munca. Sistemul de…

- Un numar de 4.766.378 de pensionari era inregistrat la finele lunii august 2023 in Romania, cu 134 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.965 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Dintre acestia, 662.658 aveau perioade…

- CNPP: Numarul pensiilor de serviciu a crescut in luna iulie. Care a fost cea mai mare pensie inregistrata Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in iulie 2023, de 10.310 (plus 29 comparativ cu luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.309 fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind…