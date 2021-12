Vrei pământ virtual? Cât te-ar putea costa O firma de investiții a platit 2,4 milioane de dolari pe o parcela de pamant virtual. Prețul mediu pe metru patrat in SUA se plaseaza undeva la 123 de dolari, ceea ce inseamna ca echivalentul in lumea reala al acestei achizitii ar fi fost de doar 750.000 dolari. Tokens.com, firma canadiana de investitii care a achizitionat 116 parcele de pamant, a realizat tranzacția cu o companie numita Decentraland care se descrie a fi „prima lume virtuala detinuta de proprietari”. Terenul virtual cumparat este cat un teren ceva mai mare decat unul de baseball, potrivit digi24.ro. Compania spune ca aceasta parcela… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

