Stiri pe aceeasi tema

- Parcul Natural Apuseni a facut publice imagini cu fauna montana. Camerele de supraveghere au surprins o haita de lupi. Imaginile arata patru lupi care trec la cațiva pași de camera de supraveghere.Lupii traiesc in haita, iar cele mai multe haite au in componența perechea conducatoare, formata din…

- Camerele de supraveghere o surprind pe Dj Lalla la ora 8:31, cand iese din blocul lui Bogdan Munteanu (gazda tinerei de la mare - n.r.). Tanara are caști in urechi, parul prins, este imbracata intr-un tricou, peste care are o geaca, poarta colanți și este incalțata cu o pereche de adidași.Din gesturi,…

- Camerele de supraveghere o surprind pe Dj Lalla la ora 8:31, cand iese din blocul lui Bogdan Munteanu (gazda tinerei de la mare - n.r.). Tanara are caști in urechi, parul prins, este imbracata intr-un tricou, peste care are o geaca, poarta colanți și este incalțata cu o pereche de adidași.Din gesturi,…

- Este zi de sarbatoare in familia Anamariei Prodan și asta pentru ca fiica ei iși sarbatorește ziua de naștere. Sarah Dumitrescu implinește astazi frumoasa varsta de 23 de ani. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, impresara i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționant. Iata ce a postat vedeta pe…

- Din imaginile publicate pe pagina de Facebook Cineclic se poate vedea cum cerul este luminat chiar in timp ce un om trece prin fața camerei de supraveghere. Potrivit sursei citate, camera din Buftea care a surprins explozia de la ora 20.55 se afla la o distanța de 6 km de locul tragediei.

- Pe rețelele personale de socializare, Madalina Crețan i-a transmis un mesaj emoționant celui care i-a fost sprijin de cand Nosfe a murit. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite ii este foarte recunoscatoare unui cantareț celebru din Romania. Iata ce a postat pentru acesta, cu ocazia zilei de naștere…

- Un tanar din satul Bacioii Noi a disparut fara urma. Potrivit mamei acestuia, el a lasat un mesaj de adio și a plecat de acasa. Barbatul a disparut in noaptea din duminica, 16 iulie, și se numește Pavel Bitca. Ultima data, el a fost vazut in drum spre Bacioi, transmite Știri.md și Echipa.md. Ulterior,…

- Traind intr-o lume in care tehnologia avanseaza intr-un mod alert, instalarea unei camere de supraveghere este esentiala pentru siguranta ta si a casei tale. Camerele de supraveghere monitorizeaza activitatea in timp real pentru a descuraja infractiunile de orice fel, devenind astfel din ce in ce mai…