- Femeia, in varsta de 50 de ani, a fost transportata de urgența pentru pentru acordarea de ingrijiri suplimentare, dupa ce și-a dat foc, miercuri, la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din Capitala, unde era internata, relateaza Agerpres.„Sectia 15 Politie a fost sesizata prin apel 112, cu privire…

- Un pacient pentru care medicii secției ATI1 a unitații medicale nu au mai putut face nimic a devenit ingerul salvatator a trei oameni necunoscuți pentru care transplantul era singura șansa la viața. Un pacient aflat in stare grava la Spitalul Clinic de Urgența „Floreasca” din București (SCUB), pe…

- Procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții coordonate in 11 locații din București, intr-un dosar care vizeaza fraude cu terenuri ce au aparținut statutului. Prejudiciul estimat este de circa 10 milioane de euro. Procurorii au descins la locuințele unor persoane care au putere financiara importanta…

- Omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu a murit, in urma loviturilor primite de la cei trei agresori, care au intrat peste el in casa. Aceștia sunt de negasit, dar a aparut un indiciu care ar putea sa conduca la identificarea lor. Dupa ce și-ar fi supravegheat victima cateva zile la rand dintr-o casa…

- Kira Hagi a trait momente de mare emoție, pana la lacrimi, alaturi de tatal ei, Gica Hagi. Aceste momente speciale au fost imortalizate la finalul premierei piesei de teatru „Sistemul perfect„, care a avut loc pe scena Teatrului Național din București (TNB). In spectacolul regizat de Toma Enache, Kira…

- Unul dintre cei mai buni chitariști din lume a ajuns pe patul de spital, dupa concertul de la București. Acestuia i s-a facut rau in timpul recitalului. Chitaristul de jazz Al Di Meola ar fi inceput sa se simta rau in timpul concertului pe care l-a avut, miercuri seara, in București. El a fost dus de…