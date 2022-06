Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora 00:35, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter, a avut loc la adancimea de 84 de kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs miercuri seara, la ora 18:46, in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, la 60 de km de Brașov. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri. „In ziua de 11…

- Un cutremur a avut loc in noaptea de marti spre miercuri 12 13 aprilie , in zona seismica Vrancea, Buzau, la ora 00.54, cu magnitudinea 2.3 pe scara Richter, la adancimea de 130km.Potrivit Insitutului National pentru Fizica Pamantului, seismul s a produs in apropierea localitatilor 61km E de Brasov,…

- Instiutul National pentru Fizica Pamantului INFP informeaza faptul ca miercuri, 6 aprilie, s a produs un cutremur in zona seismica Vrancea, Vrancea.Acesta a avut loc la ora locala a Romaniei 14.03, cu magnitudinea ml 3.3 pe scara Richter, la adancimea de 131.40. S a produs in apropierea oraselor 79km…

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.8 pe scara Richter s a produs duminica 27 martie, la ora locala 11.29, in zona seismica Vrancea, Vrancea, la adancimea de 143 km, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit sursei citate, seismul s a produs in apropierea oraselor…

- Un nou cutremur de 4,3 grade s-a produs luni dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la 150 de kilometri de Bucuresti, dupa un altul cu magnitudinea 4,2 ce a avut loc putin dupa miezul noptii, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Astfel, luni,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, la ora locala 0:31, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut intensitatea II si s-a inregistrat…

- Potrivit meteorologilor, pana vineri la ora 17:00, in județele Braila, Ialomita, Buzau (zona joasa) și Calarași se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu rafale ce vor depași 55 km/h.De asemenea, pana vineri la ora 18:00, in județele Bacau (zona joasa), Galati, Neamt (zona joasa), Vrancea…