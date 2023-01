Vrancea: Un bărbat cu probleme psihice a tăiat cu toporul ţeava de gaze într-un imobil din Focşani Fortele de ordine si pompierii au intervenit de urgenta intr-un imobil din municipiul Focsani, joi seara, dupa ce un barbat de 41 de ani a taiat cu toporul teava de gaze si a folosit o flacara deschisa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Anterior, barbatul a intrat intr-un magazin cu toporul, a spart geamul si a folosit un spray lacrimogen. ‘In jurul orei 17,00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca, in municipiul Focsani, un barbat a intrat in incinta unui magazin avand asupra sa un topor, a spart geamul usii de acces, luneta unei masini si a folosit un spray lacrimogen.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

