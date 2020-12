Vrancea: Prima etapă a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 începe pe 4 ianuarie Campania de vaccinare impotriva COVID va incepe in judetul Vrancea pe 4 ianuarie 2021, in prima etapa urmand a fi livrat un prim lot de 975 de doze, care vor fi destinate lucratorilor din domeniile sanatatii si social, a informat, miercuri, Prefectura Vrancea. „In urma consultarilor purtate cu coordonatorii centrelor de vaccinare din judetul Vrancea, se propune inceperea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 cu data 04.01.2021. In prima etapa va fi un lot de 975 de vaccinuri, care vor veni o data, si in acest sens trebuie organizata si planificata vaccinarea, astfel incat tot lotul sa fie utilizat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

