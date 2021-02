Stiri pe aceeasi tema

- 17 ani de 112 ROMANIA In fiecare an, la data de 11 februarie este marcata Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgența 112, numar comun al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, utilizat pentru a solicita intervențiile agențiilor specializate (Ambulanța, Pompieri, Poliție, Jandarmerie și salvatori…

- Peste 200 de intervenții au fost gestionate in 2020 de jandarmii mehedințeni in urma apelurilor prin 112. Intervenția in cazul tulburarii ordinii si liniștii publice, aplanarea unor stari conflictuale sau inlaturarii pericolului provocat de insecte și animale – sunt principalele solicitari la care…

- Peste jumatate dintre apelurile efectuate in anul 2020 la 112 au reprezentat urgente pentru care a fost necesara interventia agentiilor specializate - Ambulanta, ISU-SMURD, Politie, Jandarmerie, Salvamont, ceea ce reprezinta cel mai ridicat procent de la implementarea in 2004 a numarului unic 112 in…

- Azi, 11 februarie este marcata Ziua Europeana a Numarului de Urgenta 112. La solicitarea cotidianului ZIUA de Constanta, locotenent colonel Catalin Chirca, purtatorul de cuvant al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, a declarat ca azi se implinesc 17 ani de la implementarea Sistemului national unic…

- In 2020, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a gestionat un numar de 17.100 apeluri primite prin 112. Preluarea apelului se efectueaza de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale care, in functie de specificul acestuia, il redirectioneaza catre serviciile specializate…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale informeaza ca vineri dimineata au fost primite la 112 un numar de zece apeluri telefonice referitoare la incendiul produs la Institutul "Matei Bals" din Capitala. Potrivit unei informari a STS, aceste apeluri s-au primit dupa cum urmeaza: * 05:04:09 - apelul a durat…

- Salvamontiștii au montat un echipament care faciliteaza comunicațiile in zonele izolate din Munții Vrancei. Antena a fost așezata la Stația Meteorologica de pe Varful Lacauți. Salvamontiștii din județul Vrancea au anunțat ca au instalat echipamentele de telecomunicații la Stația Meteorologica…