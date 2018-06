Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Politiei Romane, peste 8.000 de politisti au actionat, vineri, 1 iunie, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 322 de actiuni si s-a intervenit la 3.067…

- In ziua de 10 mai, politistii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane efectueaza o percheziție la persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 7 milioane de lei. 5 mandate de aducere vor fi puse in aplicare. In aceasta dimineața,…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 68 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale, intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. Au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de peste…

- Polițiștii din Bihor, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 16 percheziții domiciliare, la persoane banuite ca ar fi sustras poșete de lux in valoare de peste 160.000 de euro. Cinci persoane au fost reținute, ulterior patru dintre acestea fiind arestate preventiv,…

- Politistii prahoveni si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza, miercuri, 11 perchezitii in cinci judete la persoane banuite de comiterea mai multor inselaciuni prin metoda 'accidentul'. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Lucratorii Politiei Campulung si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) efectueaza, marti, 12 perchezitii domiciliare in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite de infractiuni contra patrimoniului. Potrivit unui comunicat de presa transmis…