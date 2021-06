Stiri pe aceeasi tema

- UPDDATE – Interventia pentru salvarea a douasprezece persoane ramase izolate pe o insula, intr-o zona forestiera de la Nereju, a fost reluata sambata dimineata, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘La Nereju, din cauza precipitatiilor abundente care mentin apele la un…

- Circa 60 de gospodarii au ramas izolate, sambata dimineata, la Nistoresti, dupa ce o viitura a rupt puntea de lemn care asigura accesul populatiei in zona, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Din cauza fenomenelor meteorologice, la Nistoresti…

- Autoritatile au intervenit, in ultimele 24 de ore, in aproape 50 de localitati din 18 judete si in Capitala, afectate de ploi si furtuni, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Pompierii din Vrancea au intervenit, vineri seara, pentru salvarea unor persoane izolate intr-o zona forestiera a comunei Nereju. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, s-a intervenit cu patru echipaje si o autospeciala de interventie, o ambulanta SMURD, doua barci pneumatice,…

- Un nou punct de lucru al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea a fost inaugurat, luni, la Tulnici, in prezenta ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode si a seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Potrivit ministrului Lucian Bode, cel putin 10.000 de persoane…

- Un barbat in varsta de 24 de ani a murit, miercuri, dupa ce a cazut dintr-o caruta in localitatea Fundu Vaii, salvatorii chemati sa intervina la fata locului fiind agresati de apartinatorii victimei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui,…