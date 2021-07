Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Focsaniului, Cristi Misaila, sustine ca, din cauza faptului ca bugetul municipiului este suspendat printr-o decizie a instantei, s-a ajuns in situatia de a nu mai putea fi asigurata hrana la Caminul pentru Persoane Varstnice din oras, in acest sens edilul facand un apel umanitar pe retetele…

- Bugetul municipiului va fi validat de Ministerul Finanțelor Publice dupa ce Consiliul Local Focșani a aprobat vineri sumele necesare pentru a acoperi golurile lasate in urma amendamentelor facute de majoritatea PNL-USR PLUS. In cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local care a avut loc in…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) va suplimenta cu 20 milioane de lei bugetul alocat persoanelor fizice in cadrul Programului Rabla Plus, in conditiile in care cele 200 de milioane de lei alocate initial au fost epuizate in doua luni, a anuntat, joi, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).…

- Primaria Municipiului Constanta a inceput sa distribuie la domiciliul beneficiarilor stabiliti prin HCL nr. 24 23.02.2016, tichetele valorice din prima transa a programului RESPECT Persoanelor care la data de 31.03.2021 figurau cu restante la bugetul local le a fost respins dreptul la tichete valorice…

- Premierul Florin Cîțu a anunțat joi care sunt primele lucruri pe care dorește sa le implementeze din funcția de ministru interminar al Sanatații, în care a fost numit miercuri. Acesta urmarește creșterea numarului de paturi ATI din spitalele din țara,…

- CARAS-SEVERIN – La sedinta extraordinara din aceasta luna, presedintele Consiliului Judetean le-a prezentat consilierilor interesați o informare cu privire la plangerile penale depuse de catre forul județean, din momentul in care a venit in fruntea Caraș-Severinului! Solicitarea a fost facuta in special…