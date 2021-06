Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Vrancea a facut reclamatie iar Politia Focsani a demarat cercetari. S-a mentionat ca in ziua in care s-a sustinut proba la Limba romana in cadrul Evaluarii Nationale, subiectele au fost publiate pe o retea de socializare inainte de finalizarea examenului.

- In cursul zilei de ieri, 23 iunie a.c., Poliția Municipiului Focșani a fost sesizata cu privire la faptul ca, marți, 22 iunie a.c., data la care s-a desfașurat proba scrisa la limba și literatura romana, in cadrul Evaluarii Naționale, la ora 10:39, pe un cont de socializare au fost postate fotografii…

- Subiecte Evaluare Naționala 2021 Limba și literatura romana. Absolvenții claselor a VIII-a susțin azi examenul la Limba și literatura romana, prima proba din cadrul Evaluarii Naționale 2021. Subiectele la Evaluare Naționala 2021 sunt diferite de anii trecuți, deoarece sunt structurate dupa modelul testelor…

