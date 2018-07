Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie, produs in apropierea Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia” s-a soldat cu patru victime. Din pacate, s-a confirmat ca unul dintre raniti nu a mai putut fi salvat. Masina condusa de un militar in varsta de 33 de ani a intrat…

- Imagini accident cumplit : Patru oameni au murit si trei au fost raniti dupa ce o masina a intrat pe contrasens>foto Patru oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au fost raniti dupa ce soferul unei masini a intrat pe contrasens cu masina, pe Autostrada A1 intre Deva si Simeria. Bilantul initial era…

- Doi copii de 5 si 9 ani au fost raniti in urma unui accident produs de tatal lor, care conducea masina in stare de ebrietate si a lovit un vehicul oprit pentru a acorda prioritate unor pietoni.

- Un accident cu urmari grave a avut loc vineri dupa-amiaza, in judetul Dambovita. Cadrele medicale de la ambulanta au fost chemate de urgenta la fata locului, pentru a ajuta persoanele vatamate in urma impactului intre doua autoturisme. Din pacate, o persoana nu a putut fi salvata. Coliziunea s-a produs…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a murit, iar o adolescenta de 17 ani a fost ranita, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un autobuz oprit la o trecere pentru pietoni, accidentul producandu-se pe DN 2A, in judetul Constanta. Cele sase persoane aflate in mijlocul de transport in comun…

- Tragedia zilei: Imagini accident mortal: Un barbat a murit carbonizat, alții doi au fost raniți – foto Un barbat a murit și alți doi au fost raniți, sambata, dupa ce mașina in care se aflau a lovit violent de un cap de pod și a luat foc intre localitațile vrancene Panciu și Haret. Polițiștii au stabilit…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 45 au fost ranite in urma unor explozii vizand un meci de cricket la Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile, relateaza AFP.Citește și: SURSE - BUBUIE nervii in interiorul PSD: liderii iau in calcul pierderea guvernarii Atentatul,…

- Accidentul s-a produs pe raza comunei Rastoaca. Biciclistul in varsta de 54 de ani a fost acrosat de un autobuz, intr-o curba. Accidentul s-a produs din cauza nepastrarii distantei laterale a autobuzului. In urma impactului, biciclistul a murit pe loc. Politistii fac cercetari pentru a se…