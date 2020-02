Stiri pe aceeasi tema

- Vinurile de Ciumbrud sunt cunoscute inca de pre vremea lui Mihai Viteazul, fiind preferate de merele voievod in perioada cat a locuit la Alba Iulia. Dupa mai bine de 400 de ani, vinul obtinut la Ciumbrud si-a pastrat traditia si renumele fiind vandut in cantitate de 200.000 de sticle anual.

- Proiectul „Dreptul și accesul la cultura: repere din istoria culturii, de la Constituția Romaniei din 1923 pana in zilele noastre”, produs de PostModernism Museum, este compus din conferința-dezbatere, offline in Casa Filipescu Cesianu - Muzeul Municipiului București și online live, materiale video…

- Craciunul nu este doar o sarbatoare! Craciunul inseamna sentimente, stari de bine, empatie, dragoste, iubire de familie, speranța și incredere! Darurile nu ar trebui sa ocupe primul loc in gandurile noastre atunci cand spunem Craciun! Cadourile inseamna in primul rand a darui o parte din…

- „Gandul, cea mai puternica forta din univers” – In „Inteligenta materiei”, prima dvs. carte, ati demonstrat cu argumente stiintifice ca, dincolo de toate lucrurile vizibile, concrete, exista un camp de energie si lumina, coordonat de o minte inteligenta. Cu alte cuvinte, ca nu suntem singuri in univers,…

- Mașina preferata a lui Ceaușescu a fost limuzina ARO, construita in patru exemplare (unele surse spun ca ar fi fost chiar șase). Primele doua modele denumite 304 au fost produse in 1977-1978 și aveau grila cromata și faruri simple, ovale.

- Dragoș Patraru vorbește, azi, despre Ziua Naționala a Romanei, despre care i se pare nefiresc ca este sarbatorita exclusiv cu activitați miliare, subliniind insa ca asta nu inseamna ca este o lipsa de respect fața de eroii țarii. „Ar fi greșit sa se creada ca e o lipsa de respect fața de haina militara.…

- Cunoscut mai degraba pentru faptul ca, de la balconul lui, in ziua de 22 decembrie 1989, si-a tinut Nicolae Ceausescu si-a tinut ultimul sau discurs, iar in orele imediat urmatoare, de pe acoperis, dictatorul si sotia sa au fugit cu elicopterul, primul semnal ca Revolutia romana a invins, Palatul Ministerului…

- Primar liberal in acte, comunist in suflet! Ce se intampla zilele astea la Ploiesti ne aminteste de vremurile triste in care tarabele deveneau pline cu fructe si legume iar galantarele magazinelor se umpleau si ele, inainte de vizita lui Ceausescu. In rest, oamenii nu gaseau mai mici pe rafturi,…