Stiri pe aceeasi tema

- Noul Guvern va continua programul Start-Up Nation, dar va modifica criteriile de evaluare, astfel incat sa se puna accent pe inovare, tehnologii noi si performanta antreprenoriala, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru Economie, Energie si Mediul de Afaceri,

- Noul Guvern va pastra voucherele de vacanta pentru bugetari si are un proiect si pentru mediul privat, astfel incat companiile sa-si deduca suma de 1.450 de lei din impozitul pe profit, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru Economie, Energie si Mediul de Afaceri, Virgil Popescu, in cadrul…

- Doar consumatorii vulnerabili de energie trebuie sa fie ajutati, iar situatia actuala, in care toti utilizatorii casnici sunt subventionati de catre stat, trebuie sa inceteze, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul propus pentru portofoliul de la Economie, Energie si Mediul de Afaceri, in cadrul…

- Doar consumatorii vulnerabili de energie trebuie sa fie ajutati, iar situatia actuala, in care toti utilizatorii casnici sunt subventionati de catre stat, trebuie sa inceteze, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul propus pentru portofoliul de la Economie, Energie si Mediul de Afaceri, in…

- Doar consumatorii vulnerabili de energie trebuie sa fie ajutati, iar situatia actuala, in care toti utilizatorii casnici sunt subventionati de catre stat, trebuie sa inceteze, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul propus pentru portofoliul de la Economie, Energie si Mediul de Afaceri, in…

- Ministrul propus de PNL la Economie, Energie si Mediul de Afaceri, Victor Popescu, a criticat dur masurile in domeniu promovate de fosta guvernare PSD-ALDE, la audierile din comisiile de specialitate din Parlament. In sala sunt prezenți 4 foști și actuali miniștri PSD-ALDE: Niculae Badalau (Economie,…

- ,,Vom adopta in cel mai scurt timp o ordonanta de urgenta in acest sens, astfel incat, in luna noiembrie, oamenii sa aleaga ce tip de vouchere doresc pentru anul urmator. Am discutat cu mediul de afaceri din turism si am ajuns la concluzia ca ar fi bine pentru toata lumea ca oamenii sa beneficieze…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, sambata, la Deva, ca valoarea voucherelor de vacanta ar putea creste de la 1.450 de lei la 2.080 lei in extrasezon, un proiect in acest sens aflandu-se in dezbatere publica, transmite news.ro.Eugen Teodorovici a declarat, sambata,…