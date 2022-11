Vouchere anticriză în sectorul 1. Platforma, făcută cu o firmă cu un USR-ist între acționari/Ce spune primărița Armand Se tot vorbește in aceste zile despre tichetele – voucherele- anticriza pe care primarița de la S 1 a anunțat cu surle și trambițe ca ar vrea sa le dea locuitorilor din sectorul pe care il pastorește, pe ideea de a face fața crizei energetice și pentru a trece mai ușor peste aceasta iarna. Ce […] The post Vouchere anticriza in sectorul 1. Platforma, facuta cu o firma cu un USR-ist intre acționari/Ce spune primarița Armand first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Reprezentantii PNL si PSD Sector 1 se opun initiativei primarului Clotilde Armand privind tichetele anticriza de cate 1.000 de lei pe persoana si propun un proiect privind acordarea intre 1.000 si 3.000 de lei pe gospodarie, scrie Agerpres.

- Primaria Sectorului 1 a atribuit prin achiziție directa contractul de circa 45.000 de euro pentru crearea platformei online de inscriere pentru voucherele de 1.000 de lei, pe care primarul Clotilde Armand vrea sa le dea locuitorilor Sectorului 1, deși proiectul nu a fost aprobat de Consiliul Local.…

