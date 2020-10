Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul din sectorul 1 ia amploare. Jandamii au ajuns din nou la Biroul Electoral de Circumscriptie si urmeaza sa scoata noi probe, in conditiile in care candidatii Clotilde Armand si Dan Tudorache se acuza reciproc de fraudarea alegerilor. „A venit Poliția, am chemat Jandarmeria, au sigilat tot..…

- Candidata USR la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand, este noul primar al Sectorului 1 al Capitalei, in urma alegerilor locale de duminica. Desi numaratoarea paralela a PSD il arata pe Dan Tudorache in fata cu 200 de voturi, numaratoarea oficiala confirma victoria lui Armand, anuntata aseara de exit-poll.…

- Primul exit-poll difuzat la ora 21 de CURS-Avangarde, la postul Antena 3, in emisiunea moderata de Mihai Gadea, ofera estimarile rezultatelor de la ora 19 pentru alegerile locale la nivel național, dar și la nivelul Capitalei. Primaria București Nicusor Dan – 47,2% Gabriela Firea – 39% Traian Basescu…

- Candidatul liberal la Primaria Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost bine conectat la banii europeni, scrie ziuanews.ro citand materialul prezentat in mai 2018 de Antena 3, care dezvaluia cum Ciucu impreuna cu soția sa, cu Cristian Ghinea și concubina sa, Oana Ganea, plimba bani europeni prin firme și…

- Candidatul independent la Primaria Sectorului 6, profesorul Mihai Daneș, face apel la votanții USR din sector sa nu-și uite principiile și valorile pe care le-au promovat atunci cand partidul era condus de Nicușor Dan și sa voteze in consecința la sectorul 6. Mihai Daneș este profesor universitar și…

- Calin Popescu-Tariceanu (ALDE), Gabriela Firea (PSD) și Traian Basescu (PMP) se afla pe primele poziții pe buletinele de vot la alegerile pentru primarul general al Capitalei. Nicușor Dan, candidat independent susținut de PNL și USR-PLUS va fi pe poziția 15. Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului…

- Tribunalul Bucuresti a decis miercuri sa respinga, ca neintemeiata, cererea de inregistrare in Registrul Partidelor Politice a Hotararii din 7 decembrie 2019 a Conventiei Nationale PLUS, prin care au fost alesi Presedintele partidului, membrii Comisiei de Integritate si Arbitraj, membrii Comisiei de…