Vot împotriva unui nou pod între cartierele Unirii și Aleea Carpați Consiliul Local Targu Mureș a respins joi, 27 octombrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, elaborarea Proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții de utilitate publica locala „Pod de legatura peste raul Mureș, zona Aleea Carpați". Proiectul a fost inițiat de catre grupul consilierilor locali PNL și prevede realizarea unui nou pod peste

Sursa articol si foto: infomures.ro

- Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat luni, 24 octombrie, cu prilejul unei conferințe de presa, ca pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local (CL) Targu Mureș de joi, 27 octombrie, se va regasi și proiectul de hotarare propus de catre aleșii locali liberali…

- Viceprimarul liberal al municipiului Targu Mureș, Alexandru Gyorgy, a anunțat marți, 27 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presa, ca grupul consilierilor locali PNL a depus un proiect de hotarare care propune realizarea unui pod peste raul Mureș, intre cartierele Unirii și Aleea Carpați. In…

