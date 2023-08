Vot de încredere pentru „tricolore” de la președintele FRV: „Fetele au valoarea de a ajunge în sferturile europeanului!” Președintele FRV, Adin Cojocaru, așteapta cu nerabdare meciul de sambata, din optimile Europeanului, contra Franței Naționala feminina de volei a Romaniei se afla in fața meciului anului: optimea de finala a Campionatului European, contra Franței. Partida va avea loc sambata, de la ora 19.00 și se va disputa la Florența. Cu obiectivul ieșirii din grupele Europenelor indeplinit, naționala feminina abordeaza meciul cu Franța lipsita de presiunea rezultatului. Voleibalistele noastre știu ca sunt la doar trei seturi distanța de sferturile de finala și sunt decise sa dea totul pe teren sambata seara.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

