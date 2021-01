Stiri pe aceeasi tema

- RedBull re:VERS 2020 și-a aflat caștigatorul. Cel mai bun freestyler al anului 2020 din Romania este MOTANU, care l-a invins in finala, dupa runde de departajare, pe BRELOC. MOTANU a fost invitat in dimineața asta la Bogdan și Ionuț, pentru a ințelege mai bine lumea asta și pentru a ne explica ce anume…

- “Succesul piesei in limba turca ne-a determinat sa facem o varianta și-n engleza și sa o aducem cat mai aproape de voi toți. Sper sa va placa, sa va bucurați de ea, sa va dea o stare buna și sa o ascultați pe repeat”, a spus Alper Erozer. Alper Erozer s-a nascut la Istanbul, are... View Article

- "Nu am avut niciodata o valoare de 22,4 grade intr-o luna noiembrie. Este un record absolut pentru noiembrie", a comentat marti meteorologul Mariane Peltier pentru AFP. Anterior, cea mai fierbinte luna noiembrie a fost in 1948, cu o temperatura maxima de 21,7 grade Celsius, a precizat specialista.…

- Acum cateva zile, Ilie Matei, un șofer profesionist de TIR, și-a invitat colegii camionagii sa voteze pe Facebook cele mai frumoase fete romance care conduc un TIR. In postarea sa, șoferul explica inițiativa: „De ce facem chestia asta ? Pt ca aceste femei superbe sunt profesioniste, lucreaza cot la…

- Un tanar de 20 de ani din Suceava a primit cea mai mare amenda de circulație data vreodata in Romania – 20.880 de lei. Permisul i-a fost suspendat pana in anul 2024, pentru nu mai puțin de 16 nereguli la regimul rutier. Nu este nici o greșeala, abaterile constand in viteza excesiva (mult peste 100...…

- „Va exista o patrundere de aer rece care se va face simtita in acest sfarsit de saptamina si probabil la inceputul saptamanii viitoare. Sa nu uitam ca nu e un fenomen iesit din comun, noi ne indreptam spre iarna. Climatologic vorbind, pot sa va spun ca este un episod normal pentru toamna spre iarna",…

- Temperaturile scazute din ultimele zile au adus prima ninsoare in Banat. Muntele Mic si Muntii Tarcu au fost acoperiti de un strat subtire de zapada. Marti, temperaturile au scazut pana la -3 grade Celsius, iar ploaia s-a transformat in ninsoare la altitudini de peste 1.600 de metri. In aceasta dimineata,…

