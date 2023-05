Stiri pe aceeasi tema

- Lideri straini, capete incoronate și aleși - 2.000 de invitati selectati cu grija vor asista la incoronarea regelui Charles al III-lea la Westminster Abbey, mult mai putini decat cei 8.000 prezenti la incoronarea reginei Elisabeta a II-a in 1953, noteaza AFP.

- Majoritatea oamenilor din Marea Britanie nu sunt foarte interesați de incoronarea regelui Charles, potrivit unui nou sondaj de opinie, citat de metro.co.uk. 29% dintre cei care au raspuns la sondaj au spus ca „nu le pasa deloc”.

- A ramas fix o luna pana in ziua cand Charles al III-lea va prelua oficial tronul. Pregatirile pentru marele eveniment regal sunt deja fierbinti. Viitorul rege si consoarta lui, au trimis deja invitatiile.

- Printul Harry si Meghan Markle au fost invitati sa participe la incoronarea regelui Charles III, care urmeaza sa aiba loc pe 6 mai, a informat duminica The Sunday Times, potrivit AFP. Cuplul, care a plecat in Statele Unite in 2020, nu a anuntat inca daca va face deplasarea in Marea Britanie.

