- Uniunea Europeana asteapta in trimestrul doi al acestui an in total circa 360 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la cele patru laboratoare ale caror vaccinuri au fost autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- Comisia Europeana a anuntat, joi, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza France Presse. Comisia Europeana a decis sa prelungeasca mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID,…

- Statele Unite si Uniunea Europeana vor suspenda timp de patru luni tarifele comerciale legate de subventiile ilegale acordate constructorilor de avioane Boeing si Airbus, a declarat, vineri, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite CNBC.

- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca va suplimenta livrarile de vaccinuri pentru Covid-19 catre Uniunea Europeana cu 9 milioane de doze, la un total de 40 de milioane, in primul trimestru, fata de oferta facuta saptamana trecuta, si va incepe livrarile cu o saptamana mai devreme decat era…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19, scrie agerpres . „Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea pentru toate statele membre UE sa achizitioneze…

- Uniunea Europeana a incheiat un nou acord cu Pfizer-BioNTech pentru achizitionarea a inca 300 de milioane de doze de vaccin COVID, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters si dpa, preluate de Agerpres. Noul acord dubleaza stocul de vaccinuri negociat cu Pfizer-BioNTech,…

- Cetatenii europeni, inclusiv romanii, vor avea nevoie de viza pentru a putea lucra si studia in Marea Britanie, de la 1 ianuarie 2021, in contextul Brexit-ului, a anunțat miercuri premierul Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern. Cetațenii care se vor duce in Marea Britanie in scop turistic nu au…