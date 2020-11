Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar putea da unda verde la mijlocul lui decembrie vaccinurilor dezvoltate de companiile Moderna si Pfizer/BioNTech, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa un summitul celor 27, congorm AFP. Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) poarta 'discutii zilnice'…

- Comisia Europeana va incheia un acord cu firma CureVac pentru a achiziționa pana la 405 milioane de doze ale vaccinului impotriva COVID-19 produs de companie, relateaza Hotnews.PreședintaComisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca spera sa finalizeze cat decurand și un acord cu Moderna pentru…

- Ieri, Comisia Europeana a anunțat ca a incheiat un acord cu Pfizer și BioNTech pentru achiziționarea a 300 de milioane de doze din vaccinul experimental dezvoltat de aceste companii, a transmis Agentia Reuters, preluata de Hotnews. Anunțul Comisiei vine dupa ce Pfizer a dezvaluit luni ca vaccinul dezvoltat…

- In pret este reflectat si sprijinul financiar acordat de UE si de Germania in faza de dezvoltare a vaccinului, informeaza Agerpres. Oficialul care vrea sa ramana in umbra anonimatului spune ca pretul convenit de Uniunea Europeana „este mai aproape de 20 de dolari decat de 10 dolari” insa a refuzat…

- Pfizer si BioNTech au anuntat intr-un comunicat ca preconizeaza primele livrari ale vaccinului lor ”la sfarsitul lui 2020, cu rezerva succesului clinic si obtinerii autorizatiilor de la autoritatile de reglementare”. Cele doua laboratoare au anuntat luni ca vaccinul lor este ”eficient 90%” impotriva…

- BioNTech-Pfizer este cea de-a șasea companie farma pe care Comisia Europeana a avut-o in vedere pentru achiziția unui vaccin anti – Covid 19, dupa Sanofi-GSK , Johnson & Johnson , CureVac și Moderna . Primul contract, semnat cu AstraZeneca , a intrat in vigoare la 27 august. Contractul avut in…

- Comisia Europeana a incheiat astazi discuții preliminare pentru achiziționarea unui potențial vaccin impotriva COVID-19 cu societatea Moderna. Aceasta este a cincea societate cu care Comisia a incheiat discuții. Se anticipeaza achiziționarea inițiala a 80 de milioane de doze in numele statelor membre…