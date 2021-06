Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ca Uniunea Europeana ”a demonstrat” ca este posibil sa-si vaccineze cetatenii si sa permita totodata ca o parte din productia de vaccinuri fabricate in Europa sa fie exportata in afara teritoriului comunitar, informeaza Agerpres . Von der Leyen…

- Se așteapta ca vaccinarea in Europa in al doilea trimestru sa fie stabila, deoarece sint disponibile mai multe vaccinuri. Uniunea Europeana intenționeaza sa accelereze vaccinarea, astfel incit cel puțin 70% din populația adulta sa fie protejata de coronavirus pina in vara. Despre acest lucru a anunțat…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a amenintat sambata cu blocarea exporturilor de vaccin dezvoltat de AstraZeneca daca Uniunea Europeana nu primeste mai intai livrarile sale, transmite AFP, informeaza Agerpres. ''Avem optiunea de a interzice orice export prevazut. Acesta este mesajul…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronuntat pentru o mai mare transparenta si reciprocitate in legatura cu exporturile de vaccinuri anti-COVID-19, intr-un interviu pentru cotidianul italian la Repubblica facand referire la disputele cu Londra si Washington privind livrarile…

- Uniunea Europeana asteapta in trimestrul doi al acestui an in total circa 360 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la cele patru laboratoare ale caror vaccinuri au fost autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula…