Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri, 13 octombrie, la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza Agerpres. Austin urmeaza sa aiba…

- Aflat alaturi de partenerii sai din noul cabinet de razboi al Israelului, recent anunțat, ministrul apararii Yoav Gallant a promis sa nimiceasca Hamas, la finalul celei de-a cincea zile de razboi impotriva grupului terorist care controleaza Fașia Gaza, potrivit The Times of Israel . Sute de teroriști…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a cincea zi. Miercuri, Israelul a anunțat ca a distrus „capacitațile de detectare aeriana” ale Hamas și a bombardat și casa familiei lui Mohammed Deif, liderul militar al Hamas din spatele atacului asupra Israelului, ucigand mai mulți…

- Asediul total asupra Fasiei Gaza, anuntat luni de ministrul israelian al Apararii, contravine dreptului international umanitar, a transmis marti ONU, potrivit AFP si DPA. „Impunerea de asedii care pun in pericol viata civililor prin privarea lor de bunuri esentiale pentru supravietuire este interzisa…

- Israel a decretat stare de razboi drept raspuns la valul de rachete trase din Gaza. Premierul Beniamin Netanyahu a facut anunțul oficial. Mișcarea palestiniana Hamas a revendicat atacul asupra Israelului de sambata dimineața. Brațul armat al Hamas a anunțat ca operațiunea este in desfașurare. RASPUNSUL…

- Update. „Suntem in razboi și vom caștiga”, a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Inamicul nostru va plati un preț de un fel pe care nu l-a mai cunoscut pana acum”, a declarat Netanyahu intr-un discurs video. Update. Sute de locuitori din nord-estul Fașiei Gaza și-au parasit casele sambata…

- Ministrul israelian al apararii a anunțat ca gruparea militanta Hamas a inceput un razboi impotriva Israelului și a promis ca "Israelul va caștiga", potrivit AP.In urma unei reuniuni a cabinetului de securitate de la cartierul general al armatei israeliene din Tel Aviv, ministrul apararii, Yoav Gallant,…