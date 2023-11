Vom avea sau nu un leu digital?

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult, spun sursele Realitatea Plus, proiectul care a isterizat Romania cel mai probabil, nu va trece. Se cauta, practic, solutii si, potrivit unor surse, este posibil ca masura sa fie inclusiv eliminata din lege. Luni, premierul Marcel Ciolacu a convocat la Guvern reprezentantii bancilor, dar…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anunțat ca timp de doi ani va lucra la finalizarea regulamentelor in ceea ce privește lansarea unui euro digital . Un lucru mai puțin cunoscut de romani este ca și Banca Naționala a Romaniei se afla in perioada de...

- Cei din Coaliție traiesc intr-o alta realitate a spus Gheorghe Ialomițianu (PMP), fost ministru de Finanțe, referitor la limitarea plaților cash. Plațile in numerar reprezinta o normalitate, mai spune Ialomițianu, care a apreciat ca CCR trebuie sa se pronunțe și asupra acestui articol din pachetul…

- ”FMI vine in Romania in cadrul vizitei anuale de evaluare obișnuita, iar daca Guvernul va fi puternic, va ști cum sa o intoarca in favoarea noastra. Daca nu, o evaluare negativa a FMI ne va aduce costuri de finanțare mai mari in piața”, crede fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici. Fondul Monetar…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din argint cu tema 70 de ani de la infiintarea Curtii de Arbitraj Comercial International.Conform unui comunicat remis AGERPRES, moneda va avea o valoare nominala de 10 lei, forma rotunda, diametru de 37 mm, greutate…

- “Am spus-o si insistam, foarte probabil ca si social-democratii sa fie de acord cu cele trei directii mari anuntate deja de noi. Primul capitol al acestor masuri ar trebui sa se refere la diminuarea cheltuielilor publice, la supletea care trebuie s-o asiguram unui stat mult mai functional si mult mai…

- Ministrul Finantelor a afirmat, dupa sedinta conducerii PNL, ca la Bruxelles s-a prezentat planul de masuri fiscal bugetare, asa cum a fost agreat la nivelul coalitiei, mentionand ca specialistii de la Comisia Europeana, conform angajamentului asumat de Romania, au spus ca exista jalonul 207 potrivit…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 21 august 2023, o moneda din argint cu tema 100 de ani de la nasterea lui Ion Voicu, conform unui comunicat al bancii centrale.Aversul monedei prezinta un disc si bratul unui pickup, inscriptia "ROMANIA" in arc de cerc,…