- Valul de caldura se va intensifica in Bucuresti, in perioada 24 - 28 iulie, conform prognozei speciale pentru Capitala emise duminica de Administratia Nationala de Meteorologie. Temperaturile maxime vor ajunge la 40 de grade Celsius, in timp ce minimele nu vor cobori sub 19 grade.

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat ca urmeaza patru zile de foc pentru Romania, cu temperaturi ce vor atinge 40 de grade in majoritatea zonelor țarii. Cu toate acestea, duminica, in jumatatea de nord a țarii, vor fi manifestari specifice instabilitații atmosferice,…

- Un val de aer rece se mentine pana la jumatatea saptamanii in Romania. Vremea va fi racoroasa dimineata si noaptea, exceptand sudul tarii, unde maximele vor atinge 30 grade Celsius. In nordul si centrul tarii sunt anuntate furtuni cu descarcari electrice si averse. Conform Administratiei Nationale de…

- Japonia a inregistrat pentru prima data temperaturi de peste 40 de grade Celsius in luna iunie, potrivit BBC, iar autoritațile cer oamenilor sa raționalizeze consumul de energie pe cat posibil.Tokyo a inregistrat temperaturi de peste 35 de grade miercuri, pentru a cincea zi consecutiv, fiind cele mai…

