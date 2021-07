Voluntari – U Craiova 1948 2-1. A doua înfrângere a lui Adrian Mutu, la echipa olteană (Video) FC Voluntari a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a treia a Ligii 1. Toate cele trei goluri au fost marcate in repriza secunda. FC Voluntari a deschis scorul, la doua minute de la reluare. Lopesc a marcat, dintr-o centrare din corner, a lui Rața. Ilfovenii au dus scorul la 2-0, in minutul 67. Autorul primului gol, Lopes, a centrat pana la Armaș, iar moldoveanul a inscris. Oltenii au redus din diferența cu trei minute inainte de final, prin Balan. Au evoluat echipele: FC Voluntari: Rimniceanu – Ricardinho, G. Tamas, Armas,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

