Voltaire, simbolul iluminismului francez. 326 de ani de la nasterea sa

- Ziarul Le Figaro scrie ca dupa continuarea cresterii numarului de cazuri si bataile de strada de luni, dintre liceeni si politisti, guvernul francez nu exclude, acum, inchiderea liceelor și a colegiilor. Pe 28 octombrie, președintele Emmanuel Macron anunța ca Franța va intra intr-o carantina…

- Un locuitor din Paris se infecteaza cu noul coronavirus la fiecare 30 de secunde, iar la fiecare 15 minute un parizian ajunge la spital ca urmare a simptomelor cauzate de COVID-19, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, citat de Reuters și Agerpres.Olivier Veran a facut aceste…

- Elise Raymonde de Laroche n. 22 august 1882 la Paris ndash; d. 18 iulie 1919 la Le Crotoy a fost un aviator francez, prima femeie din lume care a obtinut o licenta de pilotaj aparate de zbor. Fascinata de realizarile fratilor Wright, decide sa ia lectii de zbor. La 8 martie 1910 obtine licenta din partea…

- Actorul Wojciech Pszoniak, nume important in cinematografia si teatrul polonez si francez, deosebit de apreciat pentru prestatiile sale in colaborare cu Andrzej Wajda sau Teatrul National Chaillot din Paris, a murit luni in urma unui cancer generalizat, a anuntat un apropiat al familiei, relateaza…

- Franta este ''in razboi contra terorismului islamic'', a declarat ministrul de interne francez Gerald Darmanin duminica, la doua zile dupa un atac cu arma alba comis la Paris in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo si soldat cu doi raniti, relateaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Doua persoane au fost ranite in atacul cu arma alba comis vineri in apropierea fostului sediu al saptamanalului Charlie Hebdo din Paris, insa viata niciuneia dintre ele nu este in pericol, a anuntat premierul francez Jean Castex, transmite Reuters potrivit Agerpres. Cele doua persoane sunt jurnalisti…

- Cel putin patru persoane au fost ranite intr-un atac cu arma alba comis vineri in apropierea fostului sediu al publicatiei satirice Charlie Hebdo, tinta unui atac terorist in 2015, a anuntat premierul francez Jean Castex, citat de AFP si DPA. El a adaugat ca a convocat o reuniune de urgenta a executivului.…

- Opinia Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la sapte zile, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, care a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului…