- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, spune ca razboiul cu Rusia se afla intr-o noua etapa și ca iarna ar urma sa complice luptele, dupa o contraofensiva de vara care nu a dat rezultatele scontate, din cauza lipsei persistente de arme si de forte terestre, transmite AP, citata de News.ro.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret care prevede cheltuirea a cel putin 21,6% din Produsul Intern Brut al tarii din 2024 pe aparare, relateaza marti agentia Interfax Ucraina, preluata de Xinhua.Decretul prezidential, care face ca decizia Consiliului de aparare si securitate…

- Volodimir Zelenski le-a transmis celor peste 40 de lideri europeni reuniti joi la Granada, in sudul Spaniei, ca este increzator in continuarea sprijinului SUA pentru tara sa. Totodata, șeful statului ucrainean a cerut asistenta si arme suplimentare in vederea combaterii agresorilor rusi.

- Razboi in Ucraina, ziua 589. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca, din punct de vedere diplomatic, Rusia a pierdut de la bun inceput razboiul pe care l-a declanșat impotriva Ucrainei.

- Primele tancuri americane Abrams au sosit in Ucraina, a anuntat luni presedintele Volodimir Zelenski, salutand o "veste buna", relateaza AFP. Tancurile "Abrams sunt deja in Ucraina si se pregatesc sa ne intareasca brigazile", a precizat Zelenski pe Telegram, fara a oferi alte detalii, scrie Agerpres.Livrarea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și soția sa, Olena, au sosit la Casa Alba, unde au fost intampinați de președintele Joe Biden și de soția sa, Jill. Este a sasea intalnire dintre cei doi șefi de stat. Totodata, este a treia vizita a lui Zelenski la Washington in timpul actualei administratii…

- Razboi in Ucraina, ziua 574. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca manipuleaza piețele globale de alimente pentru a incerca sa obțina recunoașterea internaționala a proprietații asupra terenurilor pe care le-a confiscat de la Kiev.

- Razboi in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a implorat marți pe liderii mondiali reuniți la Adunarea Generala a ONU sa ramana uniți impotriva invaziei Rusiei și a declarat ca Moscova trebuie sa fie impinsa inapoi pentru ca lumea sa se poata intoarce la rezolvarea provocarilor globale…