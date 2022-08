Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sambata ca, saptamana viitoare, cand tara sa sarbatoreste Ziua Independentei, la 24 august, Rusia ar putea incerca sa faca ceva "extrem de crud", transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski i-a indemnat pe ucraineni sa fie vigilenți inainte de ziua de miercuri, cand se marcheaza 31 de ani de independența fața de regimul sovietic, in timp ce sugereaza ca Ucraina va lua recupera Crimeea in anul acesta, transmite Reuters . Ucrainenii nu trebuie sa…

- Volodimir Zelenski a transmis un mesaj in cursul nopții de duminica spre luni, oferindu-i un raspuns liderului rus, care a amenințat Occidentul ca deține cel mai puternic armament hipersonic. Mai mult, liderul ucrainean ofera asigurari cu privire la victoria Ucrainei, indiferent de dotarile performante…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus miercuri omologului sau indonezian Joko Widodo, aflat in vizita la Kiev, ca participarea tarii sale la summitul G20 care se va desfasura in noiembrie in Indonezia va depinde de ”situatia de securitate a Ucrainei si de componenta” acestui summit, aluzie…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni ca Africa a fost „ostatica” in razboiul cu Rusia, care a contribuit la creșterea prețurilor la alimente pe continent. Țarile africane sunt afectate in mod acut de criza tot mai mare, care a facut ca prețurile cerealelor, uleiului de gatit, combustibilului…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a dat un interviu la bordul trenului cu care a parasit Kievul in care a vorbit despre situația in care se afla Ucraina și despre viitorul acestui conflict. Acesta a subliniat ca daca ucrainenii iși vor propune sa ”zdrobeasca Rusia” nu vor avea niciodata parte de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reluat marti tema posibilitatii aderarii tarii sale la NATO si a insistat ca nu va ceda in conflictul cu Rusia, in timp ce premierul britanic, Boris Johnson, a declarat ca Ucraina nu trebuie supusa presiunilor in negocieri. „Au murit prea multi oameni pentru…