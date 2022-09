Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Rusia de comiterea de crime de razboi in nord-estul Ucrainei și a declarat, intr-un interviu acordat agenției Reuters, ca este prea devreme pentru a spune ca soarta razboiului s-a schimbat, in ciuda caștigurilor teritoriale rapide realizate de…

- Loviturile ruse au dus din nou la intreruperea alimentarii cu apa si cu energie electrica a orasului Harkov, a declarat luni primarul acestui al doilea cel mai mare oras din Ucraina, informeaza Reuters. „Situatia din aceasta noapte s-a repetat. Din cauza loviturilor (ruse)… alimentarea cu apa si cu…

- Fortele ucrainene au inregistrat o ‘victorie substantiala’ prin spargerea defensivei ruse in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei, transmite Reuters. Vorbind la televiziunea de stat rusa, Vitali…

- Luni, un oficial instalat de Rusia in regiunea ucraineana Herson a declarat ca planurile pentru un referendum privind aderarea la Rusia au fost „suspendate” din cauza situației de securitate, a relatat agenția de știri rusa de stat TASS, preluata de Reuters și Hotnews . Potrivit TASS, Kirill Stremousov…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca nu vor putea exista negocieri cu Ucraina sau cu aliatii sai internationali daca Moscova va proceda la organizarea de referendumuri privind aderarea la Rusia in zonele ocupate, informeaza Reuters. Fortele ruse si aliatii lor separatisti detin acum…

- Ucraina este gata sa inceapa exporturile de grau prin porturile de la Marea Neagra, conform acordului incheiat cu Rusia la Istanbul, dar inca nu a fost stabilita data la care pot pleca, a declarat vineri ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, citat de Reuters. Oficialul a anuntat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni ca Africa a fost „ostatica” in razboiul cu Rusia, care a contribuit la creșterea prețurilor la alimente pe continent. Țarile africane sunt afectate in mod acut de criza tot mai mare, care a facut ca prețurile cerealelor, uleiului de gatit, combustibilului…