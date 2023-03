Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Ford și-a anunțat oficial intoarcerea in Formula 1 alaturi de cei de la Red Bull. Constructorul american va furniza unitați de putere echipei austriece, incepand din sezonul 2026. Momentul va marca revenirea Ovalului Albastru in Marele Circ, pentru prima data din 2004. Alaturi…

- Chinezii de la Zeekr pregatesc lansarea celui de-al treilea model din portofoliu, unul care va fi disponibil și pe Batranul Continent. Aici, ii va avea drept rivali pe Volkswagen ID.3 și Renault Megane E-Tech, printre alții. Pana la debutul care ar putea avea loc in luna aprilie, cu ocazia Salonului…

- Constructorul german va avea un nou șef de design incepand de luna viitoare. Noua persoana numita in aceasta funcție este Andreas Mindt, care este actualul șef de design al celor de la Bentley. Mindt il va inlocui pe Jozef Kaban, care va indeplini funcția de director al departamentului de arta creativa…

- Constructorul francez de automobile are planuri mari pentru viitor, cel puțin in ceea ce privește designul mașinilor sale cu zero emisii. Pentru a ne face o idee despre cum vor arata viitoarele sedanuri și SUV-uri electrice ale marcii (incepand cu anul 2025), Peugeot a prezentat acum, cu ocazia CES…

- Constructorul german se pregatește sa faca un anunț important in cadrul evenimentului Consumer Electronics Show din Las Vegas. Astfel, Volkswagen va anunța un viitor model electric de serie și va dezvalui numele oficial al acestuia, precum și noul model invelit in camuflaj. Deocamdata, nu se știe despre…

- Constructorul german se pregatește sa faca un anunț important in cadrul evenimentului Consumer Electronics Show din Las Vegas. Astfel, Volkswagen va anunța un viitor model electric de serie și va dezvalui numele oficial al acestuia, precum și noul model invelit in camuflaj. Deocamdata, nu se știe despre…

- Ca de obicei, Consumer Electronics Show (CES) va fi organizat in primele zile ale anului la Las Vegas. Ediția din 2023 iși va deschide porțile pentru publicul larg in 5 ianuarie, iar producatorii de automobile au inceput deja pregatirile. Sony Honda Mobility, joint venture-ul creat de cele doua companii,…

- Ca de obicei, Consumer Electronics Show (CES) va fi organizat in primele zile ale anului la Las Vegas. Ediția din 2023 iși va deschide porțile pentru publicul larg in 5 ianuarie, iar producatorii de automobile au inceput deja pregatirile. Sony Honda Mobility, joint venture-ul creat de cele doua companii,…