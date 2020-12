Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca „legiuitorul si-a depasit marja de apreciere in procesul de legiferare” in privința impozitarii pensiilor de serviciu ale magistratilor. Judecatorii constitutionali au publicat, joi, motivarea deciziei prin care au admis sesizarile formulate de Avocatul…

- Procesul de angajare a strainilor la munca in Republica Moldova va fi optimizat. In ședința plenara de astazi, deputații au aprobat, in lectura a doua, un proiect de modificare a legislației.

- Rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA este inca indecis. Ambii candidati, democratul Joe Biden si republicanul Donald Trump, spun ca vor castiga, desi voturile din cinci state cheie se numara inca. Trump a amenintat cu o contestatie la Curtea Suprema. Mai sunt de numarat milioane de voturi exprimate…

- Curtea Europeana de Justiție a dat caștig de cauza Hidroelectrica, pe 17 septembrie, in procesul cu Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei, avand ca obiect restricțiile impuse de reglementator cu privire la exporturile de energie electrica. Prin Legea 123/2012 producatorii de energie…

