- Scriitorul turc Orhan Pamuk, laureat al premiului Nobel pentru Literatura, se va afla la Timisoara in perioada 3-4 aprilie, fiind invitat de Universitatea de Vest Timisoara (UVT) in cadrul seriei "La UVT, cultura este capitala!", ocazie cu care va primi si titlul de Doctor

- Un echipaj coordonat de decanul Facultații de Inginerie Alimentara de la Universitatea din Suceava, profesorul universitar doctor Mircea Oroian, a ciștigat premiul II la ediția 2023 a concursului GastroPan, care a avut loc la Brașov. GastroPan are mai multe secțiuni, din care una dedicata studenților.…

- Cunoscutul alpinist Horia Colibașanu va fi in conferința, la Universitatea de Vest Timișoara, miercuri, 22 martie, ora 17, in cadrul unei noui intalniri din seria „Conectați la viitor”. Conferința „Știința, indemanare și determinare in alpinismul de performanța” va avea loc in Aula Magna și va fi urmata…

- Universitatea de Vest Timișoara ofera și in acest an meditații pentru elevii de clasa a XII-a care susțin examenul de bacalaureat. Cadrele didactice universitare vor susține activitați pentru fiecare dintre disciplinele la care elevii urmeaza sa susțina probe de evaluare. Participarea la aceste activitați…

- Universitatea de Vest din Timișoara, organizeaza in aceasta perioada programul ,,Școala altfel”, in spațiile UVT fiind prezenți, prin ateliere interactive, elevi și cadre didactice din mai multe școli de prestigiu. In cadrul programului oferit de UVT, elevi din clasa a treia, din cadrul Școlii generale…

- In weekend, Ronaldinho a revenit pe teren, jucand in King’s League, un turneu de fotbal in sala, pe teren sintetic, in care se imbina fotbalul și eSports, creat de Gerard Pique și streamer-ul Ibai Llanos. Fosta vedeta la PSG, Barcelona și AC Milan a jucat pentru echipa Porcinos FC, al lui Ibai Llanos,…

- Turneul de promovare al albumului „Descantec” al Dorei Gaitanovici va ajunge pe 12 martie in Iași, la Legend. Dora a cantat zilele acestea intr-unul din spectacolele de deschidere a Capitalei Culturale 2023 – Timișoara”. In prezent, Dora face parte din trupa inființata de ea insași alaturi de Dani…

- De vineri și pana duminica, la Brașov, studenții antrenați de Eusebiu Țurcanu participa la ultimul turneu al Seriei de Est și au ca obiectiv locul 2, care duce la „barajul” pentru A1 Seria de Est a Diviziei A2 la volei masculin mai are o singura necunoscuta: numele celei de-a a doua echipe care va merge…