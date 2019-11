Voleibalistele nu au întâmpinat probleme cu CSS Turda Echipa feminina de volei SCM „U” Craiova a obținut sambata dimineața inca o victorie importanta in noul sezon al Diviziei A2 Vest . Voleibalistele Lui Lucian Zlotea s-au revanșat pentru eșecul din runda precedenta, de la Targu Mureș și au invins formația CSS Turda cu scorul de 3-0 (25-17, 25-12, 25-22). A fost a patra victorie din cinci posibile pentru gruparea craioveana. Chiar daca au inceput mai greu primul set și au fost conduse cu 6-1, „leoaicele” au recuperat rapid și s-au impus in cele din urma la o diferența de 8 puncte, 25-17. In actul secund a existat o singura echipa pe teren. SCM „U”… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe tabloul feminin, voleibalistele lui Lucian Zlotea vor primi in acest weekend vizita formatiei CSS Turda. Partida se va disputa tot sambata, de la ora 11.00, in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“ . Craiovencele au un inceput bun de campionat, cu trei victorii si o infrangere. Divizia A2 Vest, Etapa…

- Echipa feminina de volei SCM „U” Craiova a fost invinsa sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0 (25-13, 25-19, 25-17), de formația CSU Medicina Tg. Mureș. A fost prima infrangere a „leoaicelor” in noul sezon, dupa ce in primele 3 etape au acumulat maximum de puncte. Partida de la Targu Mureș a contat…

- Echipa feminina de volei SCM „U” Craiova vrea sa isi continue forma buna din startul campionatului si dupa derbiul de sambata, de la Targu Mures. Meciul din sala „UMF” este programat la ora 11.00 si conteaza pentru etapa a 4-a din Divizia A2 Vest . Tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea, a prefatat duelul…

- Echipa feminina de volei SCM „U” Craiova vrea sa isi continue forma buna din startul campionatului si dupa derbiul de sambata, de la Targu Mures. Meciul din sala „UMF” este programat la ora 11.00 si conteaza pentru etapa a 4-a din Divizia A2 Vest . Tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea, a prefatat duelul…

- In sala de sport din Bors, oradencele au dispus de CSS Turda cu scorul de 3-1 (25-14, 21-25, 25-22 , 25-19). Primul set a fost adjudecat de gazde destul de clar cu scorul de 25-14. Setul doi a aparținut oaspetelor care pe fondul unor greșeli in aparare a universitarelor oradene au reușit sa revina…

- Voleibalistele de la CSU au inceput ezitant partida, iar banatencele au profitat de greselile facute de gazde si si-au adjudecat primul set. A fost un simplu „foc de paie” intrucat studentele noastre si-au revenit si s-au mobilizat exemplar in urmatoarele trei seturi pe care le-au castigat…

- CSU Oradea, una dintre protagonistele ultimelor doua campionate, joaca pe teren propriu cu Politehnica Timișoara incepand cu ora 11:00. In afara oradencelor de la CSU, in Seria Vest participa Politehnica Timișoara, CSU CNUE Medicina Targu Mureș (echipa care a promovat, insa a ramas in A2), SCMU…

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova va disputa vineri, de la ora 18.30, partida contra campioanei Arcada Galati, din etapa a doua a noului sezon. Elevii lui Danut Pascu i-au mai intalnit pe cei de la Galati in aceasta vara, in cadrul unui turneu amical disputat in Moldova. Atunci, oltenii au cedat…