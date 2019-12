Voleibalistele de la CS Medgidia au pierdut meciul cu Dinamo

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei feminin a adus echipei CS Medgidia a treia victorie consecutiva in Divizia A1. Sportivele antrenate de Florin Voinea si Radu Began au castigat, pe teren propriu, intalnirea cu CSO Voluntari, scor 3-0 (25-16, 25-10, 25-16). CS Medgidia: Sara Najdic - Larisa Vasilica,…

- In etapa a 8-a din Divizia A1 la volei feminin, echipa CS Medgidia a obtinut un frumos succes in deplasare, trecand, dupa patru seturi, de Rapid Bucuresti. Dupa ce au cedat in primul set, voleibalistele pregatite de Florin Voinea si Radu Began au revenit si au bifat cele trei puncte in clasament, contabilizand…

- Etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei feminin a programat, sambata, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia, intalnirea dintre echipa locala si CS Universitatea Cluj. Partida a consemnat la final prima victorie in primul esalon al voleiului feminin romanesc pentru formatia CS Medgidia, fetele…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia se pregateste intens pentru un nou meci greu in Divizia A1 la volei feminin. Fetele antrenate de Radu Began si Florin Voinea vor primi, sambata, vizita celor de la CSM Volei Alba Blaj, o formatie extrem de periculoasa atat pe teren propriu, cat si in deplasare. Partida…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia a inregistrat, sambata, cea de-a doua infrangere consecutiva in Divizia A1. Formatia antrenata de Florin Voinea si Radu Began a primit vizita CSM-ului Lugoj, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia. Oaspetele s-au impus cu 3-1 la seturi intr-o partida in…

- Nou promovata in Divizia A1, prima liga a voleiului romanesc, echipa feminina CS Medgidia a sustinut astazi meciul din etapa a doua a campionatului, acasa cu CSM Lugoj.Pregatite de Florin Voinea si Radu Began, jucatoare de la Medgidia au cedat cu 1 3, dupa ce au castigat primul set.Spectacol in primul…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia a disputat prima partida din actualul sezon al Diviziei A1. Din pacate, fetele antrenate de Radu Began si Florin Voinea s-au intors invinse de la Targoviste, acolo unde au intalnit echipa gazda, CSM. Chiar daca a avut in teren voleibaliste experimentate ca Marina…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia este gata sa debuteze in noul sezon competitional din Divizia A1. Formatia antrenata de Florin Voinea si Radu Began va juca sambata, 5 octombrie, in deplasare, cu CSM Targoviste. Partida se va disputa incepand cu ora 17.30, pe terenul ocupantei locului al treilea…