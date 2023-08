Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de volei a Romaniei a facut un pas mare spre calificarea in optimile de finala ale Campionatului European - CEV EuroVolley 2023, dupa ce a invins dramatic, cu scorul de 3-2 (12-25, 26-24, 25-21, 21-25, 15-11), reprezentativa Bosniei-Hertegovina, intr-un meci decisiv din Grupa B, disputat…

- Naționala de volei a Romaniei a obținut luni calificarea in optimile Campionatului European de volei feminin CEV EuroVolley 2023, dupa ce a invins Bosnia și Herțegovina cu scorul de 3-2 (12-25, 26-24, 25-21, 21-25, 15-11).

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Italia cu scorul de 3-0 (25-19, 25-19, 25-15), marti seara, la Verona, in aer liber, in meciul care a deschis Campionatul European de volei feminin – CEV EuroVolley 2023. Campioana europeana en titre a obtinut victoria dupa o ora si 19 minute in acest meci din Grupa…

- Echipa feminina a Romaniei a fost invinsa de Slovacia cu 12-4 (2-1, 2-1, 5-0, 3-2), duminica, in meciul sau de debut in Grupa C a Campionatului European de polo pe apa Under-17 de la Manisa (Turcia), potrivit Agerpres.Dorofea Virtosu (3 goluri) si Olivia-Eva Csaki (1) au marcat golurile tricolorelor.…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Belgia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-14, 25-17), miercuri seara, la Bekescsaba, in ultimul sau meci din Grupa a II-a a Campionatului European de volei feminin Under-17 din Serbia si Ungaria. Tricolorele au cedat dupa 67 de minute si au ocupat ultimul loc, opt, in…

- Selectionata Romaniei a invins formatia Frantei cu scorul de 3-1 (25-23, 18-25, 25-23, 27-25), marti, la Bekescsaba, in Grupa a II-a a Campionatului European de volei feminin Under-17 din Serbia si Ungaria. Tricolorele au obtinut a doua lor victorie, dupa o ora si 43 de minute. Din echipa antrenata…

- In aceasta seara este programat ultimul meci de la Cluj Napoca, din cadrul turneului final al Campionatului European U-21, ce se desfașoara in Romania și Georgia. De la ora 22:00, pe stadionul Cluj Arena, Franța va intalni Ucraina. Francezii au caștigat o grupa din care au mai facut parte Italia, Norvegia…

- Franta U21 - Italia U21, meci contand pentru Grupa D a turneului final al Campionatului European U21, este programat, joi, 22 iunie, de la ora 21:45, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, si va fi transmis in direct de TVR 1.