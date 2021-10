Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de volei feminin junioare a Romaniei s-a clasat pe locul 6 la Campionatul Mondial din Mexic, aceeasi pozitie pe care a ocupat-o si la editia anterioara, potrivit news.ro. Tricolorele mici au jucat pentru locurile 5-6 cu Brazilia, care s-a impus cu scorul de 3-0. Anterior,…

- Selectionata Romaniei s-a clasat pe locul 6 la Campionatul Mondial de volei feminin Under-18 de la Durango (Mexic), dupa ce a fost invinsa de echipa Braziliei cu scorul de 3-0 (25-17, 25-14, 25-12), miercuri, in meciul pentru pozitiile 5-6. Astfel, tricolorele au egalat cea mai buna performanta a…

- Victorie pentru naționala feminina de volei junioare U18 a Romaniei in primul meci din turneul locurilor 5-8 din cadrul Campionatului Mondial din Mexic. Echipa antrenata de Marius Macarie a invins, cu scorul de 3-1 (25-20, 23-25, 25-18, 25-19), reprezentativa Turciei, vicecampioana Europei, și va juca,…

- Selectionata Romaniei s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de volei feminin Under-18, care are loc la Durango (Mexic), dupa ce a invins echipa Slovaciei cu scorul de 3-2 (21-25, 25-22, 16-25, 25-21, 15-11). Tricolorele antrenate de Marius Macarie s-au impus dramatic…

- Selectionata Romaniei si-a asigurat locul al doilea in Grupa C la Campionatul Mondial de volei feminin Under-18 de la Durango (Mexic). Tricolorele au invins formatia Thailandei cu scorul de 3-2 (25-15, 23-25, 22-25, 25-19, 15-10), bifand astfel a treia victorie in grupa, dupa cele cu Porto Rico (3-0)…

- Naționala de volei feminin U18 a României și-a asigurat al doilea loc în grupa C dupa a treia victorie, în fața Thailandei (3-2). Româncele vor merge astfel în optimile Campionatul Mondial de volei feminin Under-18 de la Durango (Mexic).Tricolorele au reusit a treia…

- Nationala Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului Mondial de volei feminin Under-18 din Mexic, dupa ce una dintre adversarele sale din Grupa C, Nigeria, nu a mai putut ajunge in Mexic, anunta Federatia Romana de Volei pe pagina sa de Facebook. Astfel, tricolorele…

- Selectionata Romaniei a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial de volei feminin Under-18 de la Durango (Mexic), 3-0 (25-19, 25-19, 25-21) cu Porto Rico, in Grupa C. Cele mai bune jucatoare ale echipei Romaniei au fost Denisa Stefania Cheluta (13 puncte) si Andra Dariana Badiu Savu (10). Marti,…