Comunicat. Consiliul Județean Arad va construi centura de nord a comunei Vladimirescu, modernizand drumul județean care face legatura dintre DN7 și drumul Vladimirescu – Horia...

Maschio Gaspardo, fabrica de utilaje agricole din Chișineu Criș, județul Arad, a sarbatorit zilele trecute 20 de ani de existența. Momentul a fost sarbatorit cu...

Intreaga comuna Vladimirescu trece de o buna perioada prin clipe foarte neplacute. Zilnic, energia electrica este intrerupta, iar nervii localnicilor au cedat. Compania ENEL, pe...

Dezvoltarea in domeniul infrastructurii din ultimii ani din județul Arad a bagat mulți bani in buzunarele constructorilor, fiind de departe cele mai banoase afaceri. Construirea,...

Un barbat in varsta a cazut astazi pe strada in localitatea Vladimirescu, pierzandu-și conștiința, potrivit martorilor oculari. Se presupune ca barbatul a facut infarct. Barbatul...

Cetațenii care au trait cel puțin 30 de ani in Arad, Vladimirescu, Horia, Cicir și Mandruloc ar putea ieși anticipat la pensie fara penalizari, din...

Scandal uriaș intr-o familie din comuna Vladimirescu, vineri seara. Asistand la cearta parinților sai, pentru a-și apara mama, un tanar de 18 ani, cu probleme...

- REȘIȚA – Secția de volei de la CSM Reșița, coordonata de Eduard Nița, fostul jucator și antrenor al Caransebeșului, a implinit un an de la inființare. In 2023, fetele vor participa la competiții sub titulatura clubului reșițean. De asemenea, se dorește crearea in Reșița și a unui teren de volei pe plaja!…