Volei masculin: Victorie pentru Știința Explorări Baia Mare în primul meci al anului Știința Explorari și-a respectat statutul de favorita și a obținut o victorie scontata in fața unui advesar aflat intr-o situație delicata, din toate punctele de vedere. In etapa viitoare, programata peste o saptamana, jucam in deplasare cu SCM Zalau. Știința Explorari – CSM Suceava 3-0 (25-12, 25-12, 25-14) Explorari: Taboada 1p (blocaj), Aldea 6p (2 blocaje), Tarța 13p (un blocaj, 3 ași), Hepburn 9p (3 blocaje, 3 ași), Cheaga 12p (un as), Badea 8p (un blocaj, un as), Crișan (libero). Au mai jucat: Silvașan-Pașca 3p (un blocaj, un as), Catrina, M. Talpa, S. Dragomir 2p, Savoiu (libero). Antrenori:… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

