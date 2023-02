Volei (m) / SCMU Craiova a condus Zalăul, dar a pierdut incredibil disputa din Bănie SCMU Craiova și Zalau au oferit un meci de-a dreptul spectaculos duminica dupa masa, in sala Polivalenta din Banie. Formația olteana a cedat cu scorul de 3-2 (26-24, 25-17, 23-25, 21-25, 13-15) la finele unui joc cu o desfașurare incredibila. Chiar daca au cedat in fața Zalaului, alb-albaștrii sunt aproape siguri de loc-ul al 4-lea in clasament inaintea startului play-off-ului. Disputa din Banie a avut un start mai mult decat grozav pentru gazde, care s-au distanțat rapid in primul set. Vizitatorii nu au avut replica pana spre final, cand au luat cateva puncte consecutive și au trimis actul in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a pierdut cu scorul de 3-1 (25-20, 25-20, 23-25, 25-17) meciul jucat miercuri, in deplasare, in compania formației Dinamo București, intr-o confruntare din cadrul etapei cu numarul 19 din Divizia A1. Formatia bucuresteana a fost prea puternica in aceasta partida…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova o va infrunta pe Steaua București in semifinalele Cupei Romaniei la volei masculin, potrivit tragerii la sorti efectuate, vineri, la sediul Federatiei Romane de Volei. In cealalta semifinala, Arcada Galați o va intalni pe Dinamo București. Turneul Final Four al…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au avut parte de un meci accesibil miercuri dupa masa, in Sala Polivalenta din Banie. Trupa lui Dan Pascu a dispus cu scorul de 3-0 (25-12, 25-13, 25-14) de penultima clasata Universitatea Cluj și astfel a ajuns la cota 33 in clasamentul Diviziei A1. Partida a contat…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au izbutit, joi seara, o noua victorie in fața formației Unirea Dej și astfel și-a asigurat biletele pentru semifinale. Gruparea olteana s-a impus cu scorul de 3-0 (25-14, 25-14, 25-18) in cel de-al doilea meci direct din Banie și intra din nou in primele patru echipe…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a bifat, miercuri seara, o prima victorie importanta in cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. Formatia din Banie a dispus de Unirea Dej cu scorul de 3-1 (19-25, 25-15, 25-19, 25-20) si astfel are prima optiune la calificare in Final Four-ul turneului.…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a obținut, sambata seara, o victorie categorica pe terenul formației Știința București, scor 3-0 (25-15, 25-19, 25-21), in cadrul etapei a 11-a (ultima a turului) din Divizia A1. Victoria alb-albaștrilor vine intr-un moment foarte bun, pentru ca moralul nu era…

- Voleibaliștii Craiovei nu au obținut nimic sambata seara, din partida cu Arcada Galați. Formația alb-albastra a cedat, scor 0-3, in fața campioanei Romaniei, in etapa a 10-a din Divizia A1. Chiar daca s-a incheiat 3-0, duelul din Polivalenta a fost extrem de disputat, cele doua formații demonstrand…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a bifat, duminica dupa masa, o victorie mare in Salaj, impotriva Zalaului. Gruparea craioveana s-a impus cu scorul de 3-0 (25-20, 25-23, 25-20) la capatul unui meci in care și-a dominat copios adversarul și a fost mai buna la toate capitolele. Partida a contat…